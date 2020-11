Na partida da noite desta quarta-feira (25), contra o Botafogo, às 21h30, no Mineirão, pela 23ª rodada da Série A, o Atlético defenderá sua invencibilidade em cima do adversário como mandante, nesta década, em jogos pelo Campeonato Brasileiro. A partir de 2011, foram oito os jogos pela competição, com seis vitórias atleticanas e dois empates, resultado que no momento atual seria desastroso para o Galo.

A última vitória botafoguense no confronto, pela principal competição nacional, foi em 30 de outubro de 2010, por 2 a 0, gols de Edno e Loco Abreu, em partida disputada na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pois Mineirão e Independência estavam em obras para serem sedes das Copas das Confederações (2013) e do Mundo (2014).

No ano passado, jogando no Mineirão, o Atlético venceu o Botafogo por 2 a 0, com gols de Jair e Luan

Considerando apenas os jogos em Belo Horizonte, a última vitória do Botafogo sobre o Atlético, pelo Brasileirão, foi em 26 de agosto de 2007, quando fez 2 a 1, de virada, no Mineirão, com gols de Túlio e Lúcio Flávio, na segunda etapa. Naquele dia, Danilinho abriu o placar no primeiro tempo.

Neste período de invencibilidade do Galo diante do alvinegro carioca, o jogo mais dramático foi em 7 de agosto de 2013, no Independência. O gol do empate por 2 a 2 foi marcado pelo meia-atacante Luan aos 45 minutos do segundo tempo.

No novo Mineirão, local da partida desta quarta-feira, são dois os jogos entre os clubes, com duas vitórias tranquilas do Atlético, que fez 5 a 3, em 2016, e 2 a 0, no ano passado.

Vencer o Botafogo é fundamental para o Galo, que vem de dois resultados ruins em sequência, pois na última quarta-feira (18), perdeu sua invencibilidade como mandante nesta Série A sendo derrotado pelo Athletico-PR por 2 a 0, no Mineirão, em jogo adiado da sexta rodada, e no último domingo (22), empatou por 2 a 2 com o Ceará, no Castelão, pela 22ª rodada.

O GALO COMO MANDANTE DIANTE DO BOTAFOGO, NESTA DÉCADA, NA SÉRIE A

