De olho na aproximação da liderança do Campeonato Brasileiro, o Atlético encara o Red Bull Bragantino, nesta segunda-feira (11), às 20h, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 29ª rodada da competição.

Além de tentar reduzir a diferença para o líder São Paulo, que atualmente é de sete pontos, e se manter na briga pelo título do Nacional, o Galo defende a supremacia nos confrontos com o time paulista.

Nos 11 jogos disputados contra o Massa Bruta na história - sendo 10 pelo Brasileiro e um amistoso - o Alvinegro de Minas venceu três vezes, empatou outras sete e saiu derrotado em apenas uma oportunidade, marcando 14 gols e sofrendo 13.

A única vitória do Red Bull Bragantino sobre o Atlético ocorreu no dia 23 de agosto de 1998. Na ocasião, a equipe de Bragança Paulista venceu por 2 a 0, com gols de Leto e Reinaldo Rosa, em duelo disputado no Mineirão, pela primeira fase do Brasileirão.

Os dados são do portal Galo Digital, que faz parte do Centro Atleticano de Memória.

Já no último enfrentamento entre os times, melhor para o Galo. Em jogo da 10ª rodada deste Brasileiro, o Atlético venceu por 2 a 1, em confronto realizado no Mineirão, no dia 13 de setembro.

Réver e Savarino marcaram para o Atlético, enquanto Alejandro descontou para o Bragantino.

Com 49 pontos, o Galo ocupa a terceira colocação, com um jogo a menos do que o líder São Paulo, que soma 56 pontos, e um a menos do que o Internacional, segundo colocado na tabela.

Já o Red Bull Bragantino, que vem de uma expressiva vitória sobre o São Paulo na última rodada, soma 34 pontos, na 13ª posição na classificação.