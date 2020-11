Principais concorrentes do Atlético na maior parte deste Brasileirão na briga pela taça, Flamengo, com certeza, e Internacional, provavelmente, vivem momentos de troca de comando neste início de returno.

No rubro-negro carioca, a demissão do espanhol Domènec Torrent é uma realidade. Ele não resistiu à goleada de 4 a 0 aplicada pelo Atlético sobre o seu time, no último domingo (8), no Mineirão, pela 20ª rodada da Série A e teve sua demissão anunciada pela diretoria flamenguista na tarde desta segunda-feira.

Na última partida do Flamengo pelo Brasileirão, em 1º de novembro, contra o São Paulo, no Maracanã, a equipe já tinha sido goleada por 4 a 1, com muitas falhas do sistema defensivo.

O Internacional vive situação diferente. Não tem interesse na saída do argentino Eduardo Coudet, mas o interesse do Celta, da Espanha, deve tirar o treinador do Beira-Rio.

O clube espanhol demitiu Óscar García nesta segunda-feira e já fez proposta a Coudet, que comunicou à diretoria colorada sua intenção de ir trabalhar na Espanha.

Para sair neste momento, a multa de Eduardo Coudet é de R$ 10 milhões. No último domingo, após o empate por 2 a 2 com o Coritiba, no Beira-Rio, ele comunicou à diretoria sua decisão de deixar o clube. E isso é provocado pela sua insatisfação pela falta de reforços pedidos.