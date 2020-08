Digite aqui a legenda Digite aqui a legenda

O Atlético conquistou mais do que a vitória sobre o América no primeiro confronto da semifinal do Campeonato Mineiro. Na tarde deste domingo, os 2 a 1 do Galo em cima do Coelho, no Mineirão, garantiram ao Alvinegro outras marcas importantes além da vantagem do empate para ir à final do Estadual.

Com a vitória, o Atlético manteve um tabu de 15 anos sem derrota para o América no Mineirão. O último revés aconteceu em 2005, por 1 a 0, gol do centroavante Washington. Aquele gol acabou ajudando o Coelho a permanecer no Módulo I do Campeonato Mineiro.

O jogo deste domingo foi o décimo entre os rivais no Gigante da Pampulha. Agora são seis vitórias atleticanas e quatro empates.

América

Se para o Atlético a vitória aumentou tabus importantes, a situação para o América é inversa. Além da manutenção da "seca de vitórias" houve uma perda considerável para o Coelho. É que o time comandado pelo técnico Lisca era um dos invictos dentre clubes da Série A e B no Brasil. E a derrota na tarde deste domingo foi a primeira do Alviverde na temporada.

Definição

O próximo jogo entre América e Atlético será no Independência, na próxima quarta-feira (5), às 21h30.