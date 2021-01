Para aproveitar o confronto direto desta quarta-feira (20), às 21h30, no Morumbi, entre o líder São Paulo e o segundo colocado Internacional, times que estão à sua frente na classificação, o Atlético precisa vencer o Grêmio, no mesmo dia, mas às 19h15, na Arena do Grêmio. Para isso, a equipe de Jorge Sampaoli terá de quebrar uma escrita de mais de sete anos sem vitória atleticana na casa gremista.

O último confronto entre Grêmio e Atlético, em Porto Alegre, foi em 2019, e os donos da casa venceram por 1 a 0, com um gol marcado pelo centroavante Felipe Vizeu

São oito os confrontos entre os dois clubes no estádio, todas por competições nacionais, e o Galo venceu apenas um, o primeiro, em 15 de setembro de 2013, pelo Campeonato Brasileiro, com um gol de Fernandinho, aos 15 minutos do segundo tempo. Neste confronto, Cuca era o comandante alvinegro, e Renato Gaúcho o gremista.

Nas sete partidas seguintes, são cinco vitórias dos donos da casa e dois empates, um deles por 1 a 1, em 7 de dezembro de 2016, com sabor de vitória para os tricolores. Era o confronto de volta da decisão da Copa do Brasil e o Grêmio já tinha vencido a ida, no Mineirão, há duas semanas, por 3 a 1. Assim, a igualdade garantiu a taça, que foi o pentacampeonato da competição para o clube gaúcho. De toda forma, este jogo ficou marcado por um golaço do meia Cazares, hoje no Corinthians, do meio-de-campo.

Sequência

Após este empate pela final da Copa do Brasil, o Grêmio recebeu o Atlético por três vezes, venceu todas e sem sofrer gol. Foram dois 2 a 0 (2017 e 2018) e um 1 a 0 (2019), todos os jogos válidos pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Apenas três pontos separam Atlético e Grêmio, que têm 29 jogos, na classificação. Mesmo que vençam, os gremistas seguirão atrás na tabela pelo menor número de vitórias. De toda forma, o Galo joga para tentar afastar o tricolor gaúcho da briga pelo título, pois ele entrará de vez na disputa se conquistar os três pontos na próxima quarta-feira.

TODOS OS JOGOS ENTRE OS DOIS CLUBES NA ARENA DO GRÊMIO

