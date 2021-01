O Campeonato Brasileiro ter seu campeão conhecido no ano seguinte, como acontecerá agora com a Série A de 2020, que só terá a última rodada disputada em 24 de fevereiro de 2021, é um trauma mineiro. Isso porque a partir de 1971, nas cinco vezes em que isso aconteceu, um time do Estado fez grande campanha, sonhou com o título, mas ficou pelo caminho.

Essa história começa na edição de 1973, quando o América fez grande campanha na primeira fase, sob o comando de Orlando Fantoni. O Brasileirão foi parado em 16 de dezembro, e a segunda fase começou em 12 de janeiro de 1974.

Praticamente com o mesmo time campeão mineiro em 1976, o Atlético fez grande campanha no Brasileirão de 1977, mas perdeu o título, apesar de ficar invicto na competição, em final jogada em março de 1978, no Mineirão, e decidida nos pênaltis Praticamente com o mesmo time campeão mineiro em 1976, o Atlético fez grande campanha no Brasileirão de 1977, mas perdeu o título, apesar de ficar invicto na competição, em final jogada em março de 1978, no Mineirão, e decidida nos pênaltis

O treinador não chegou a um acordo com a diretoria para a renovação do seu contrato e deixou o Coelho, que passou a ser comandado por Barbatana. A equipe teve uma boa arrancada na temporada seguinte, com três vitórias seguidas, a primeira delas sobre o Vasco, no Maracanã, mas perdeu força a partir de uma derrota de 3 a 1 para o Palmeiras, no Pacaembu, ficou fora do quadrangular final e terminou o torneio na sétima colocação, a melhor da sua história na Primeira Divisão nacional.

O maior trauma foi vivido pelo Atlético, no Brasileirão de 1977. O time dirigido por Barbatana, o mesmo que terminou a edição de 1973 no comando do América, chegou à decisão contra o São Paulo, em 5 de março de 1978, em jogo único, no Mineirão, com 17 vitórias e três empates em 20 jogos. O adversário tinha 13 vitórias, três empates e quatro derrotas.

O empate por 0 a 0, no tempo normal e na prorrogação provocou a decisão por pênaltis. E o Galo foi derrotado por 3 a 2, sendo vice-campeão brasileiro invicto.

Clássico

O primeiro mata-mata nacional entre Atlético e Cruzeiro foi num Campeonato Brasileiro que invadiu a temporada seguinte, pois a edição de 1986 só foi decidida no final de fevereiro de 1987.

Nas quartas de final de 1986, Galo e Raposa se enfrentaram em 8 e 11 de fevereiro com o Mineirão recebendo mais de 90 mil pagantes nos dois jogos. Os empates por 0 a 0 e 1 a 1, respectivamente, deram a vaga nas semifinais aos atleticanos, que jogavam em vantagem pela melhor campanha.

Na etapa seguinte, o Atlético foi eliminado pelo Guarani, de Campinas, com um empate (0 a 0) no Gigante da Pampulha e uma derrota (2 a 1) no Brinco de Ouro, em Campinas.

Em 29 de janeiro e 1º de fevereiro de 1989, o Cruzeiro fez com o Internacional uma das quartas de final do Brasileirão de 1988. E foi eliminado com um 2 a 0 no Beira-Rio, depois de empatar sem gols o primeiro confronto, no Mineirão.

A última vez que o Campeonato Brasileiro invadiu a temporada seguinte foi na edição de 2000, quando teve o nome de Copa João Havelange.

O Cruzeiro fez a melhor campanha da fase classificatória, mas caiu nas semifinais, diante do Vasco, em 16 e 23 de dezembro, com empate por 2 a 2, em São Januário, e derrota por 3 a 1, no Mineirão.

Na decisão, após empate por 1 a 1 entre São Caetano e Vasco, no Palestra Itália, em São Paulo, em 27 de dezembro, a decisão do título seria no dia 30, em São Januário, no Rio de Janeiro.

Mas logo no início da partida, por causa da superlotação no estádio vascaíno, o alambrado cedeu e uma tragédia não aconteceu por pouco, com muita gente caindo dentro do campo e dezenas de feridos.

A partida teve de ser adiada e recomeçada apenas em 18 de janeiro de 2001, quando o Vasco venceu por 3 a 1, no Maracanã, faturando o último título do Brasileirão que tinha invadido o ano seguinte.

Agora, por causa da pandemia pelo novo coronavírus, o principal campeão nacional só será conhecido no ano que vem. E com o Atlético, de Jorge Sampaoli, tentando quebrar a maldição mineira no Campeonato Brasileiro que invade a temporada seguinte.

Taça Brasil

Precursora do Campeonato Brasileiro, e equiparada a ele pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em dezembro de 2010, a Taça Brasil teve dez edições, entre 1959 e 1968, e cinco foram as vezes em que a competição “varou” o ano. Isso aconteceu em 1959, 1961, 1962, 1963 e 1968, sendo que esta última teve o Botafogo campeão apenas em outubro de 1969.

Desafio

Para acabar com o trauma mineiro nas edições do Campeonato Brasileiro que invadem a temporada seguinte, o Atlético precisará, nas 11 rodadas da Série A de 2020, que serão disputadas em janeiro e fevereiro de 2021, tirar sete pontos que o líder São Paulo tem em relação a ele na classificação.

E desafiar a matemática pois o site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), aponta que o tricolor paulista tem 72,4% de chances de ficar com a taça, contra 11,4% do Flamengo, dono do segundo melhor aproveitamento da competição, e 7,9% do Galo.