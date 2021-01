Precisando vencer para seguir sonhando com o título do Campeonato Brasileiro, o Atlético fez o dever de casa neste domingo (31). Apesar de toda retranca montada pelo Fortaleza, a equipe comandada pelo técnico Jorge Sampaoli venceu por 2 a 0, com gols de Arana e Vargas, e chegou aos 60 pontos.

Vice-líder da competição mais importante do país, o Galo segue na cola do líder Internacional e continua como o melhor mandante da atual edição. Quando Pedro Vuaden assoprou o apito pela última vez no Mineirão, o Colorado empatava em 1 a 1 com o Bragantino, no Beira-Rio. Com este resultado, a diferença caía de cinco para três pontos. O jogo em Porto Alegre começou às 18h15.

Na próxima quarta-feira (3), o Atlético encara o Goiás, na Serrinha. Assim como aconteceu no duelo deste domingo, mais uma vez, o adversário também briga desesperadamente para escapar da zona de rebaixamento do Brasileirão. A partida em Goiânia está marcada para às 21h30.

Tardelli no quase

A grande notícia deste domingo foi a volta de Tardelli na lista de relacionados. Após 323 dias, o camisa 9 voltou a figurar entre os convocados, mas, pelo menos por enquanto, segue sendo mera opção para o técnico argentino.

No duelo no Gigante da Pampulha, Sampaoli queimou as cinco substituições, mas não acionou o atacante. Tardelli não atua desde 7 de março de 2020 e recentemente se recuperou de complicada cirurgia no tornozelo esquerdo.

ATLÉTICO 2 X 0 FORTALEZA

Motivo: 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 31/1/2021 (domingo)

Estádio: Mineirão

Cidade: Belo Horizonte

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e José Eduardo Calza, todos do Rio Grande do Sul. VAR: Daniel Nobre Bins (RS).

Cartão amarelo: Jackson (Fortaleza)

Gols: Arana aos 11 minutos e Vargas aos 21 do segundo tempo

ATLÉTICO

Everson; Guga, Réver, Alonso e Arana; Jair (Gabriel), Allan e Hyoran (Alan Franco); Savarino (Calebe), Sasha (Nathan) e Vargas (Marrony)

Técnico: Jorge Sampaoli

FORTALEZA

Felipe Alves; Gabriel Dias, Wanderson, Jackson (Quintero) e Carlinhos; Felipe, Ronald e Luiz Henrique (Mariano Vázquez) e Tinga (Bergson); David (Éderson) e Wellington Paulista (Osvaldo)

Técnico: Léo Porto