Enquanto a equipe principal do Atlético faz os últimos ajustes para enfrentar o Internacional, no próximo domingo (6), o time Sub-20 já fez sua parte contra o Colorado. Nesta quinta-feira (3), o Galinho despachou a equipe gaúcha, na vitória por 2 a 1, e assumiu a ponta do Brasileirão da categoria.

"Conseguimos um resultado importante até porque assumimos a liderança do campeonato, pelo menos por enquanto. Vamos aguardar o resultado de Corinthians e São Paulo, dependendo do placar, podemos nos isolar na primeira colocação", destacou o zagueiro Hiago, titular do técnico Marcos Valadares. Horas depois, o Tricolor venceu o Timão e ajudou o alvinegro de Minas Gerais a se manter no topo.

Com o triunfo, o Atlético está com 34 pontos conquistados na competição, e já garantiu a classificação para as quartas de final. O próximo compromisso será na segunda-feira (07), contra o Fluminense, às 15h30.