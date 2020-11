Do atacante ao centroavante: é com mudanças em peças no time que Sampaoli deve encarar o Flamengo, no próximo domingo (8), considerando a formação utilizada pelo técnico argentino no duelo entre as duas equipes no turno do Campeonato Brasileiro.

Para se ter ideia, na vitória atleticana por 1 a 0 no Maracanã, dos onze que iniciaram o jogo, quatro não fazem parte da equipe titular (Rafael, Gabriel, Rabello e Marquinhos), e outros dois oscilam entre o campo e o banco de reservas (Allan e Alan Franco).

Naquela ocasião, iniciou com Rafael, Guga, Gabriel (Jair), Igor Rabello, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Alan Franco (Hyoran) e Nathan (Keno); Savarino (Bueno) e Marquinhos (Marrony). Para o jogo de domingo, pode pintar com Everson, Mariano, Réver, Jair, Zaracho, Keno e Sasha entre os onze.

Com 32 pontos, o Atlético não vence há quatro partidas; na última derrota, 3 a 0 para o Palmeiras no Allianz Parque. O Flamengo, com 35, vem de derrota por 4 a 1 para o São Paulo, em pleno Maracanã. O confronto que abre o returno da Série A, será disputado no Mineirão.