Com a partida de volta das semifinais da Copa Sul-Americana na próxima quinta-feira (26), contra o Colón, da Argentina, no Mineirão, pois o Independência não tem a capacidade mínima de público exigida pela Conmebol, o Atlético deve fazer um treinamento no Gigante da Pampulha na tarde da próxima terça-feira (24), dia seguinte ao jogo contra o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis, pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Como perdeu a partida de ida, na última quinta-feira (19), no Estádio Cemitério dos Elefantes, em Santa Fé, por 2 a 1, o time de Rodrigo Santana precisa vencer por 1 a 0 ou por pelo menos dois gols de diferença para garantir presença na decisão da Copa Sul-Americana, que será no dia 9 de novembro, em Assunção, no Paraguai.

O Atlético não joga no Mineirão desde 11 de julho, quando perdeu por 3 a 0 para o Cruzeiro no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Como mandante, o Galo não atua no Gigante da Pampulha desde 12 de maio, quando foi derotado pelo Palmeiras por 2 a 0, pela quarta rodada do Brasileirão.