O Atlético disputava a exatos 20 anos o seu primeiro jogo de mata-mata válido pela Copa Libertadores. Em 2 de maio de 2000, recebeu o Athletico-PR, no Mineirão, pelo confronto de ida das oitavas de final da principal competição de clubes da América.

Era a quarta participação atleticana no torneio. Nas três anteriores, o Galo foi eliminado na fase de grupos em 1972 e 1981, sendo que neste último ano fez o polêmico jogo desempate contra o Flamengo, no Serra Dourada, em Goiânia, valendo a única vaga da chave nas semifinais.

O centroavante Guilherme marcou o gol do Atlético na vitória por 1 a 0 no seu primeiro jogo de mata-mata pela Copa Libertadores, em 2 de maio de 2000, contra o Athletico-PR, no Mineirão

A única vez em que o Atlético tinha passado da fase de grupos, nas três edições disputadas antes de 2000, foi em 1978. Naquela época, os 20 clubes era divididos em cinco grupos de quatro, com equipes de dois países em cada chave e com apenas o vencedor passando direto às semifinais, fase onde o campeão do ano anterior entrava.

As semifinais não eram no formato de mata-mata, mas em dois triangulares, com jogos de ida e volta. E coube ao Atlético enfrentar os argentinos Boca Juniors, campeão do ano anterior, e River Plate, que venceu o seu grupo e foi colocado na chave do rival porque o regulamento não permitia duas equipes do mesmo país na decisão.

Com uma vitória e três derrotas, o Galo foi eliminado. A vaga do Grupo 1 na decisão ficou com o Boca Juniors, que chegou ao bicampeonato naquele ano batendo o Deportivo Cáli, da Colômbia.

Sequência

A partir de 2013, quando disputou a Libertadores pela primeira vez neste século, o Atlético passou a ser frequentador do torneio. Nas últimas oito edições, contando a atual, de 2020, que está em disputa, participou de seis.

E os jogos de mata-mata pela Libertadores passaram a fazer parte da rotina atleticana, sendo que o clube só foi eliminado na fase de grupos da competição uma vez, na edição do ano passado.

O jogo

A partida contra o Athletico-PR, em 2000, foi vencida por 1 a 0, com um gol do centroavante Guilherme, aos 25 minutos do primeiro tempo, escorando cruzamento do lateral-direito Bruno, pai do meia Bruninho, que foi emprestado recentemente pelo Atlético ao Sport.

A partida de volta, nove dias depois, na Arena da Baixada, em Curitiba, foi vencida pelos paranaenses por 2 a 1. Ainda não havia o gol fora de casa como critério de desempate e a decisão da vaga nas quartas de final foi nos pênaltis. E o Galo venceu por 5 a 3.

A ficha do jogo de 2/5/2000

ATLÉTICO 1

Velloso; Bruno, Gilberto Silva, Cláudio Caçapa e Vitor (Valdir Benedito): Gallo, Cleison, Caíco (Irênio) e Ramon Menezes (Lincoln); Guilherme e Marques. Técnico: Márcio Araújo

ATHLETICO-PR 0

Flávio; Luisinho Neto, Gustavo, Reginaldo Sosai e Jorginho; Goiano (Silvinho), Marcus Vinícius, Adriano e Silas (Kléber Pereira); Kelly e Lucas. Técnico: Osvaldo Alvarez

DATA: 2 de maio de 2000

MOTIVO: Partida de ida pelas oitavas de final da Copa Libertadores

LOCAL: Mineirão

GOL: Guilherme, aos 25 minutos do primeiro tempo

ÁRBITRO: Carlos Eugênio Simon (RS)

PÚBLICO: 43.262 pagantes

RENDA: R$ 407.783,00