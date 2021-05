O Atlético divulgou no início da tarde desta terça-feira (11), pouco antes de a delegação viajar para a Colômbia, a lista de relacionados para o confronto de quinta (13) com o América de Cali, em Barranquilla.

Líder do grupo H da Copa Libertadores, com sete pontos, o Alvinegro busca seu primeiro triunfo fora de casa. Na estreia, o time empatou com o La Guaira, na Venezuela, por 1 a 1. Depois, atuando no Mineirão, bateu o América de Cali, por 2 a 1, e goleou o Cerro Porteño, por 4 a 0.

O artilheiro do Galo no torneio é o atacante Hulk, com quatro bolas na rede. Já os colombianos, lanternas da chave, com somente um ponto, tentam iniciar uma volta por cima no duelo com o Atlético.

Confira abaixo a lista de relacionados do Atlético