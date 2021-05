O Atlético divulgou nesta terça-feira (11) a logística da semana, visando aos duelos com os Américas, o de Cali, na quinta (13), pela Libertadores, e o Coelho, no domingo (16), pela partida de ida da decisão do Campeonato Mineiro. E, pelo que está previsto, o Galo terá pouquíssimo tempo de preparação para o jogo da final do Estadual.

Nesta terça, o Alvinegro treina pela manhã, e, às 14h30, a delegação viaja para a Colômbia. Às 19h10 de Barranquilla (21h10 em BH), está prevista a chegada ao Aeroporto Internacional Ernesto Cortissoz. O time ficará hospedado no GHL Collection Hotel Barranquilla

Na quarta (12), o Galo fará um último treino antes do confronto com o América de Cali, às 16h (hora local; 18h de BH), no CT Junior de Barranquilla. No dia seguinte, às 21h (de BH), encara o oponente pela quarta rodada do grupo H da Libertadores, no Romélio Martínez.

Já na sexta (14), o Atlético deixará a Colômbia às 14h55 (hora de BH) e chegará ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves às 21h35.

No sábado (15), na Cidade do Galo, haverá o único treinamento de preparação para o primeiro embate da final do Mineiro, marcado para domingo, às 16h, no Independência.