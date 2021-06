O retorno do goleiro Rafael aos gramados ainda não tem data para acontecer. Ele segue se recuperando da cirurgia a que foi submetido há cerca de dois meses. Nesta terça-feira (29), o Atlético compartilhou um pouco da rotina de recuperação do jogador.

Rafael está fora de combate desde o fim de abril, precisou passar por uma cirurgia para corrigir uma fratura- luxação no ombro direito. Atualmente, ele está na terceira etapa do tratamento.

Em um vídeo publicado na TV Galo, é possível ver Rafael fazendo algumas atividades e calçando as luvas, pela primeira vez, desde que se lesionou. Em entrevista ao canal, o goleiro projetou o retorno aos gramados.

“Cada dia tem sido muito especial porque, cada dia que passa, eu me sinto melhor fisicamente, em questão de preparação e mais próximo de poder estar em campo, novamente, junto com os meus companheiros. Estou muito feliz. Cada etapa que vamos conquistando, aparecem novas metas e objetivos", revelou.

Apesar da evolução, ainda é cedo para falar sobre o retorno do jogador, que começou agora um contato inicial com bola, como explicou o fisioterapeuta do Atlético, Guilherme Fihalo.

O Rafael está começando hoje a terceira etapa da reabilitação. Nessa terceira etapa, a gente começa um contato inicial com bola, ainda com um ângulo de proteção do ombro. Nossa função maior, nesse momento, é fortalecer a articulação, recuperar a função muscular do ombro dele e dessa articulação que sofreu a cirurgia”, avaliou Guilherme.

A última partida de Rafael foi no dia 24 de abril, diante do Athletic, ainda pela fase de classificação do Campeonato Mineiro. A lesão ocorreu após uma dividida do goleiro com o jogador adversário.