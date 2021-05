Atlético e América iniciam no próximo domingo (16), às 16h, no Independência, a sexta decisão direta entre eles valendo o título do Campeonato Mineiro numa história que foi iniciada em 1958. Os dois times chegaram à final do Módulo I de 2021 eliminando Tombense e Cruzeiro, respectivamente.

Os alvinegros entram no confronto decisivo com a chance de aumentarem sua hegemonia nas decisões contra o Coelho, pois levam vantagem num placar de 3 a 2. Já os americanos podem decretar a igualdade.

Na fase classificatória, em clássico disputado no Mineirão, o Atlético fez 3 a 1 sobre o América

Se o Galo riu primeiro, no último encontro foi o América quem fez a festa, em 2016, numa disputa que teve o mesmo enredo da que eles começam a definir no próximo domingo.

A vantagem de dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols era do Atlético.

No primeiro confronto, no Gigante do Horto, a vitória foi americana (2 a 1). A taça foi erguida no Mineirão com um empate (1 a 1).

A única final direta do estadual entre eles em que um time venceu as duas partidas foi em 1958, quando o Galo ganhou o troféu fazendo duplo 1 a 0 em jogos no Independência.

Esse foi um título especial para o clube, que comemorava o seu cinquentenário.

Intermediárias

Depois da final de 1958, os dois clubes passaram mais de 40 anos sem fazer uma final direta, voltando a se enfrentar em 1999, com os alvinegros voltando a levar vantagem.

Em 2001, o América deu o troco, inclusive aplicando a maior goleada das decisões entre eles, um 4 a 1 no jogo de ida.

Em 2012, Cuca ganhou seu primeiro título no Atlético numa final direita de Estadual contra o Coelho, no início da história do novo Independência, que sediou as duas partidas logo após sua reinauguração.