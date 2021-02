Assim como vários clubes do Brasil e ao redor do mundo, Atlético e América usaram os respectivos perfis nas redes sociais para prestar pêsames aos goleiros Alisson, do Liverpool, e Muriel, do Fluminense, pelo trágico falecimento do pai dos atletas no fim da tarde desta quarta-feira (24).

É com enorme pesar, que o Clube Atlético Mineiro recebe a notícia do falecimento de José Agostinho Becker,

pai do goleiro Alisson, do @LFCBrasil e da Seleção Brasileira; e Muriel, do @FluminenseFC. pic.twitter.com/POX8CqifJe — Atlético 😷 (@Atletico) February 25, 2021

José Agostinho Becker, de 57 anos foi encontrado morto na noite de ontem após desaparecer em uma barragem na região de Lavras do Sul, município a 320 km de Porto Alegre.

O América Futebol Clube lamenta profundamente a morte do pai dos goleiros Alisson e Muriel.



Desejamos muita força à família e amigos nesse momento de tristeza. — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) February 25, 2021

Até o fechamento desta nota, o Cruzeiro ainda não havia se manifestado.