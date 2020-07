Segurança. É tendo esta palavra como mantra que Atlético e América seguem os protocolos para que o jogo-treino de quarta-feira (15), marcado para às 10h na Cidade do Galo, seja mais uma prova de que as duas equipes estão prontas para o retorno das competições.

Entrando na nona semana de treinamentos, o alvinegro realizou exames de Covid-19 em atletas e comissão técnica na manhã desta segunda-feira (13). No Coelho, que voltou às atividades dias depois, a bateria será realizada antes do treino marcado para às 15h30.

Com resultados em mãos já nesta terça-feira (14), os departamentos médicos de alvinengro e alviverde saberão se todos os envolvidos estarão aptos a estarem in loco no dia do duelo preparativo.

Até o momento, apenas dois jogadores (um de cada time) foram diagnosticados com o novo coronavírus: no Galo, o meia Cazares; no Coelho, o camisa 10 Matheusinho. Contudo, ambos já estão de volta aos respectivos centros de treinamentos.