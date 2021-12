As equipes finalistas da Copa do Brasil, Atlético e Athletico-PR, se enfrentam neste domingo (12), no Mineirão, às 17h30, no primeiro jogo da decisão. O confronto de volta será na Arena da Baixada, na quarta-feira (15), às 21h30. No retrospecto de mata-mata entre os clubes, o Galo se saiu melhor e se classificou em todas as ocasiões.

O primeiro mata-mata aconteceu nas quartas de final do Campeonato Brasileiro de 1996.

No primeiro duelo, no dia 28 de novembro, o Alvinegro ganhou de virada, por 3 a 1, com gols de Rogério Pinheiro, Leandro e Renaldo, no Mineirão.

Na volta, na Arena da Baixada, o Furacão levou a melhor por 1 a 0, no dia 1° de dezembro, mas não foi o suficiente para a classificação.

O segundo mata-mata ocorreu nas oitavas de final da Libertadores de 2000. No jogo de ida, no dia 2 de maio, o Galo ganhou por 1 a 0, no Mineirão, com gol de Guilherme. Na partida de volta, no dia 11 de maio, o Furacão levou a melhor por 2 a 1, na Arena da Baixada.

Como naquela edição da Liberta, não havia o critério do gol fora de casa, a decisão foi para os pênaltis. E o Atlético superou o adversário, por 5 a 3.

No retrospecto geral, os dois times se enfrentaram 60 vezes na história. O Galo venceu 27 vezes, perdeu 21 e empatou 12.

Leia mais:

Atlético x Athletico-PR: prováveis escalações, arbitragem e onde assistir ao jogo deste domingo