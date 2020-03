Um clássico, muitas vezes, é dividido em vários duelos. Uma das disputas sempre destacada é a dos treinadores. Neste sábado, às 19h, no Mineirão, Atlético e Cruzeiro terá um confronto inédito entre James Freitas e Adilson Batista.



Este será o terceiro clássico seguido com os dois times com treinadores diferentes à beira do campo – isso em apenas 115 dias. No dia 20 de agosto do ano passado, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Independência, o Galo, de Rodrigo Santana, venceu o a Raposa, de Mano Menezes.



No segundo turno, no dia 13 de novembro, pela 32ª rodada, no Mineirão, o empate sem gols teve Abel Braga no comando da Raposa e Vagner Mancini como treinador do Atlético.



Para o jogo da oitava rodada do Campeonato Mineiro, o interino James Fretas comandará o time pela última vez antes da estreia do argentino Jorge Sampaoli. Será o primeiro clássico na carreira do profissional à beira do gramado.



“Estive em outros clássicos, auxiliando o Roger (Machado) e o Renato (Gaúcho). À beira do campo será a primeira vez que vou pegar um grande clássico. Mas a gente tem uma experiencia de ter vivenciado outros clássicos, mesmo na base. É um jogo especial e temos que entrar concentrados e focados”, destacou James Freitas.



Já Adilson Batista está acostumado com o maior clássico mineiro. O treinador tem um retrospecto de respeito comandando o Cruzeiro contra o Atlético. Em 12 jogos, são nove vitórias, dois empates e apenas uma derrota.



Antes do jogo deste sábado, o técnico alfinetou o rival, quinto colocado com 12 pontos – dois a menos que o Cruzeiro, que está em quinto lugar. “Eu acho que (o Cruzeiro) não está desorganizado. Lá (no Atlético) está tão organizado que já mandaram treinador embora. Lá está dois pontos atrás de nós (no Campeonato Mineiro)”.