Os jogos do Campeonato Mineiro, quando e se a competição voltar a ser disputada, em centros de treinamentos de clubes, seriam apenas aqueles envolvendo as equipes do interior e o América, que este ano não está tendo suas partidas transmitidas no sistema de pay-per-view. Os confrontos de Atlético e Cruzeiro, que têm transmissão de televisão, terão de ser disputados em estádios por causa da estrutura necessária para o televisionamento. A tendência é que eles aconteçam no Independência.

Estádio Independência deve receber a fase final do Campeonato Mineiro. Clubes já fazem estudos para diminuir os gastos com jogos de portões fechados

Os clubes, inclusive, já trabalham no orçamento de se jogar no Independência sem público. Haverá uma redução grande de taxas por parte da FMF, sem contar que as despesas que a presença de público provoca não existirão.

Ainda não é certa a presença da imprensa, fora os profissionais da emissora detentora dos direitos de transmissão. Jornalistas no estádio geram despesas e a até a tribuna de jornais e portais e cabines de rádio podem ficar vazias, mas ainda não há uma definição em relação a isso.

A reunião para a decisão sobre a retomada do futebol em Minas Gerais será na próxima quarta-feira (17), entre dirigentes da Federação Mineira de Futebol (FMF), médicos de América, Atlético e Cruzeiro e integrantes da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

O Plano A da FMF é conseguir trazer todos os clubes do Módulo I para Belo Horizonte. A hospedagem poderia ser no Sesc/Venda Nova, que é parceiro da entidade. Os jogos poderiam ser disputados no próprio local, que tem um campo de excelente qualidade.

Outra opção seria colocar as equipes do interior em hotéis da capital, que estão com baixa ocupação por causa da pandemia pelo novo coronavírus.

Faltam duas rodadas para se encerrar a primeira fase do Campeonato Mineiro. São 12 jogos, sendo que quatro deles envolvem Atlético ou Cruzeiro e teriam de ser no Independência por causa da transmissão pela televisão.

Mineirão

Existe a possibilidade de uso do Mineirão na última rodada, quando a FMF marca todos os jogos para o mesmo horário. Dependendo da briga na parte de cima da tabela de classificação, os jogos Atlético x Patrocinense e Caldense x Cruzeiro podem ser decisivos para se definir os semifinalistas.

Se isso acontecer, as duas partidas terão de ser disputadas no mesmo horário. Neste caso, o Gigante da Pampulha pode ser usado. No contrato da televisão com os clubes existe uma cláusula que exige estrutura para a transmissão dos jogos.

No caso do América, o clube recebeu sua cota de televisão este ano como se tivesse seus jogos transmitidos pelo sistema de pay-per-view, mas por opção, a emissora fez a transmissão apenas pela internet.

As semifinais e final do Campeonato Mineiro, que também têm transmissão da televisão, também serão disputadas em estádios.