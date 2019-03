Atlético e Cruzeiro devem ganhar importantes reforços para a reta final do Campeonato Mineiro, que começa a ser disputada no próximo fim de semana, com a Raposa jogando no sábado (23), às 19h, no Mineirão, contra a Caldense, e o Galo no domingo, às 16h, diante do Tupynambás, também no Gigante da Pampulha. Os dois jogos, válidos pelas quartas de final, serão no Mineirão.

A liberação de vários jogadores do departamento médico e até a contratação de reforço garantem aos técnicos Levir Culpi e Mano Menezes mais opções para montar o setor ofensivo de suas equipes.

No caso do Atlético, as novidades ficam por conta dos atacantes Maicon Bolt, Papagaio e Geuvânio.

Contratado como opção de velocidade, Bolt se destacou no início da temporada, sendo bastante acionado por Levir no decorrer das partidas.

Quando começava a brigar por uma vaga no time titular, sofreu uma lesão na coxa esquerda, na partida contra o Villa Nova, em 24 de fevereiro, e ficou de fora desde então. Ao todo, foram seis partidas, com um gol marcado e duas assistências.

Liberado pelo departamento médico na semana passada, a expectativa é a de que Maicon Bolt esteja à disposição nos confrontos de mata-mata do Mineiro.

Emprestado pelo Palmeiras até o fim do ano, Papagaio se reapresentou ao Galo com uma entorse no tornozelo esquerdo, sofrida durante a disputa do Sul-Americano sub-20, em janeiro.

O jogador estreou pelo Galo na vitória por 2 a 1 sobre Tupynambás, nessa quarta-feira, em Juiz de Fora, pela última rodada da primeira fase do estadual, e atuou pouco mais de 45 minutos. A partir de agora, a tendência é a de que o jovem jogador receba mais oportunidades na sequência da competição.

Contratado recentemente pelo Atlético, o atacante Geuvânio é outro que deve ganhar oportunidade na reta final do Campeonato Mineiro.

Já com a situação regularizada junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Federação Mineira de Futebol (FMF), o jogador aprimora a parte física e certamente vai entrar nos planos do técnico Levir Culpi para os duelos decisivos do Estadual.

TN10

O técnico Mano Menezes também vai ter o elenco mais encorpado na reta final do Campeonato Mineiro. O principal destaque é o retorno do meia Thiago Neves.

Uma das principais estrelas do elenco celeste, o jogador vem sofrendo com problemas na panturrilha direita desde a pré-temporada.

Por conta das lesões, o meia atuou em apenas quatro jogos na temporada, todos do Estadual.

A última aparição de Thiago Neves foi no confronto com o Tombense, em 10 de março, pela nona rodada. Na ocasião, ele deixou o gramado ainda no primeiro tempo reclamando de dor na panturrilha.

Como não houve lesão constatada, o jogador faz um processo de fortalecimento no local, e surge como uma importante opção para Mano Menezes.

Quem também deve reaparecer nas fases decisivas do Estadual é o atacante Raniel. Fora de combate desde a partida contra a URT, em 24 de fevereiro, quando teve uma lesão muscular na coxa direita, o jogador já faz trabalhos de fisioterapia em campo. A tendência é de que volte a ficar à disposição nas próximas semanas.

Por fim, o time vai ganhar mais uma opção de velocidade nos duelos de mata-mata do Campeonato Mineiro.

O atacante David, que teve boa atuação na vitória por 3 a 0 sobre a Caldense, no Mineirão, pela última rodada da etapa inicial do Estadual, inclusive marcando um gol, se mostrou plenamente recuperado da lesão muscular que o afastou de boa parte do torneio, e se consolida como mais uma opção interessante para o setor ofensivo da Raposa na reta final da competição.