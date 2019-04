A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desmembrou a tabela das nove primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, definindo dia e horário.

Atlético e Cruzeiro estreiam no sábado (27). O Galo recebe o Avaí, às 19h, e a partida está marcada inicialmente no Estádio Independência. Já a Raposa viaja até o Rio de Janeiro para começar sua campanha já em um clássico nacional. A equipe do técnico Mano Menezes encara o Flamengo, às 21h no Maracanã.

Confira os adversários, dia e horários dos jogos dos mineiros:

1ª Rodada:

Sábado (27/04) 19h: Atlético x Avaí ­- Estádio Independência

Sábado (27/04) 21h: Flamengo x Cruzeiro - Maracanã

2ª Rodada

Quarta-feira (01/05) 19h15: Cruzeiro x Ceará - Mineirão

Quarta-feira (01/05) 21h30:Vasco da Gama x Atlético - São Januário

3ª Rodada

Sábado (04/05) 21h: Ceará x Atlético - Castelão

Domingo (05/05) 16h: Cruzeiro x Goiás - Mineirão

4ª Rodada

Domingo (12/05) 16h: Atlético x Palmeiras - Estádio Independência

Domingo (12/05) 16h: Internacional x Cruzeiro – Beira-Rio

5ª Rodada

Sábado (18/05) 16h: Fluminense x Cruzeiro – A definir

Sábado (18/05) 19h: Atlético x Flamengo - Estádio Independência

6ª Rodada

Domingo (26/05) 16h: Grêmio x Atlético – A definir

Domingo (26/05) 19h: Cruzeiro x Chapecoense - A definir

7ª Rodada

Domingo (02/06) 16h: São Paulo x Cruzeiro – A definir

Domingo (02/06) 19h: Atlético x CSA - Estádio Independência

8ª Rodada

Sábado (08/06) 16h: Santos x Atlético – Vila Belmiro

Domingo (09/06) 11h: Cruzeiro x Corinthians - A definir

9ª Rodada

Quarta-feira (12/06) 21h: Fortaleza x Cruzeiro - Castelão

Quinta-feira (13/06) 20h: Atlético x São Paulo - Estádio Independência

*Hugo Lobão sob supervisão de Alexandre Simões