A trágica morte do ex-astro da NBA, Kobe Bryant, chocou o mundo dos esportes. Atletas do basquete e outras modalidades foram às redes sociais para manifestar a tristeza pelo falecimento de Black Mamba, sua filha Gianna (de 13 anos) e outros sete ocupantes do helicóptero de Bryant, que caiu em Calabasas, na Califórnia.

No Brasil, diversos clubes de futebol e entidades esportivas também manifestaram solidariedade aos amigos e familiares do ex-jogador. O Atlético postou em sua conta no Twiter uma foto de uma ocasião em que Ronaldinho Gaúcho entregou uma camisa do clube ao atleta do Los Angeles Lakers.

The club would like to send its best wishes to the @NBA, @Lakers and especially the family and friends of Kobe Bryant after his unfortunate passing. #RIPKobeBryant



📷 In 2013, Kobe received our shirt as a gift from his friend @10Ronaldinho

O Cruzeiro também registrou seu lamento, também pelo Twitter. O clube celeste relembrou uma frase de Bryant que dizia: "É preciso sempre estar no limite. Fazer cada treinamento e cada partida como se fossem os últimos".

"É preciso sempre estar no limite. Fazer cada treinamento e cada partida como se fossem os últimos".



Nosso respeito a Kobe Bryant, um dos maiores atletas de todos os tempos, referência para todos aqueles que amam o esporte de alto nível em sua essência.



📷: Getty Images pic.twitter.com/qQmoIko9sX — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) January 26, 2020

Kobe em números

Kobe Bryant foi um dos maiores jogadores da NBA, conquistou cinco títulos da franquia e foi medalha de ouro em dois jogos Olímpicos (2008, em Pequim, e 2012, em Londres).

Dos 20 anos em que atuou como profissional, Bryant figurou 18 vezes no NBA All-Star Game, partida que seleciona os melhores atletas de cada conferência. Anotou 33.643 pontos, com uma média de 25 conversões por partida.

Ele foi o quarto maior pontuador da história da NBA, ficando atrás apenas de Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone e LeBron James, que o superou na noite de sábado. Inclusive, o último tuíte de Bryant foi para parabenizar o colega.