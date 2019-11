Assim como o Cruzeiro, o Atlético foi punido por conta dos incidentes que ocorreram no clássico do dia 10 de novembro, no Mineirão, pela 32ª rodada do Brasileirão. O clube alvinegro foi julgado em primeira instância, pela Terceira Comissão Disciplina do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), e recebeu como pena a perda de um mando de campo e multa de R$ 130 mil.

O Cruzeiro havia sido punido também com a perda de um mando, além de multa de R$ 100 mil. Cabe recurso para ambas as agremiações, que vão recorrer da decisão.

Houve outra punição ao Atlético por conta do episódio de injúria racial cometida por dois torcedores do Galo contra um segurança do Gigante da Pampulha: multa de R$ 100 mil.

O clube alvinegro havia sido citado nos artigos 243-G (praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência) e 213 inciso I, parágrafos 1º e 2º: (deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir: I - desordens em sua praça de desporto).

As punições previstas ao Galo eram multa, que variam entre R$ 100 e R$ 100 mil, e a perda de até dez mandos de campo.