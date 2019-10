Domingo é dia de clássico, com o confronto entre Atlético e Cruzeiro pela quarta rodada do Campeonato Mineiro de Futebol Feminino, às 10h, no Centro de Treinamento de Vespasiano. Os dois times estão invictos na competição, mas o Cruzeiro, com um jogo a menos, poderá ultrapassar o Galo na classificação.

O Atlético tem sete pontos, após duas vitórias e um empate, e ocupa a segunda colocação. O América tem a mesma pontuação, mas lidera devido ao melhor saldo de gols. Já o Cruzeiro só fez duas partidas, vencendo ambas – uma por 8 a 0 e outra por 7 a 0, exibindo o melhor ataque e a melhor defesa do Mineiro.

Time alvinegro terá no comando a auxiliar Thais Guimarães

O Atlético entra em campo sem o seu treinador principal, Sidnei de Lima, que está fazendo um curso de licenciamento em Goiás, pela CBF. Ele será substituído pela auxiliar Thais Guimarães da Silva, que já havia comandado o time na vitória de 4 a 2 sobre o Minas Boca, na rodada passada, em Santa Luiza.

“A Thias é muito gabaritada, tendo feito especialização em futebol na Universidade de Viçosa. Nós a trouxemos justamente para, no futuro, ela poder assumir um time”, registra Nina Rocha, coordenadora de futebol feminino do Atlético.

A treinadora poderá promover a estreia de Vitória Calhau, que atua como zagueira ou meia. Ela teve o seu nome recentemente regularizado na CBF.

Micaelly é a artilheira da competição, com quatro gols

No Cruzeiro, que busca a manutenção de 100% de aproveitamento, a boa notícia é a volta da atacante Vanessa, poupada na última partida. Sem ela, o técnico Hoffmann Túlio mudou o esquema e pôs a volante Carol em campo.

A artilheira do time azul, Micaelly, com quatro gols, participa do clássico e se apresenta na segunda para a Seleção Brasileira Sub-20, na Granja Comary, no Rio de Janeiro.

A partida já está com os ingressos esgotados. As arquibancadas serão ocupadas principalmente por atleticanos. Ao Cruzeiro foi disponibilizado apenas 30 entradas, que serão repassadas a familiares de jogadoras. A TV Galo fará transmissão ao vivo do jogo.

ATLÉTICO – Renata, Jane, Guedes, Isabella, Jiselle, Thaina, Bruna Emilia, Thalita, Rayssa, Ana e Duda. Técnico: Thais Guimarães. CRUZEIRO – Camila Menezes, Micaelly, Jaini, Jana, Karol Isabela, Thayane, Miria, Dasntas, Mariana, Nathalia Rodrigues e Vanessa. Técnico: Hoffmann Túlio. LOCAL – Centro de Treinamento de Vespasiano. HORÁRIO – 10h. ARBITRAGEM - Andreza Helena de Siqueira, auxiliada por Grazielle Maia Santos e Érica Mara da Silva Lopes