Em duelo disputado na tarde desta sexta-feira (11), na Vila Olímpica, Atlético e Cruzeiro empataram em 0 a 0, duelo pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro Feminino.

O placar foi o mesmo do duelo da primeira fase, disputado na última terça, na Toca da Raposa I.

Com o resultado, a Raposa chegou aos nove pontos, na segunda colocação, e está muito próxima de garantir a vaga na decisão do torneio.

O time celeste só fica de fora da decisão se perder para o Ipatinga na última rodada, e o América - terceiro colocado com três pontos - vencer o time do Vale do Aço, neste sábado, o Galo na última rodada e ainda descontar uma diferença de 16 gols de sado.

Líder da competição, com 11 pontos, o Galo já havia se classificado para a final da competição na rodada passada.

A última rodada será disputada na próxima quarta-feira (16), às 15h, com Cruzeiro e Ipatinga duelando na Toca I, e Coelho e Galo em campo no estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova.