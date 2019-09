Em homenagem ao Dia Nacional dos Surdos, comemorado em 26 de setembro, a Federação Mineira de Futebol (FMF) e o Atlético prepararam uma ação para antes de a bola rolar pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (29), o alvinegro encara o Ceará, na Arena Independência.

Com o intuito de colocar em evidência a importância de políticas inclusivas, um grupo de pessoas surdas foi convidado a entrar no gramado no momento da divulgação das escalações das equipes. Além disso, a formação inicial dos times será mostrada no telão, mas desta vez com locução no sistema de som do estádio e com um intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais), colaborando para que todos os presentes, principalmente os surdos, possam entender as mensagens. O hino nacional também será interpretado por um surdo.

“É uma parcela enorme da população que precisa ser vista e reconhecida. Já são muitas conquistas ao longo dos anos. Há 17 anos a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) foi reconhecida como língua oficial do País. Mas ainda há muita luta pela frente e precisamos trabalhar por isso. Celebrar o dia nacional e chamar atenção para a causa é mais um passo por uma sociedade mais inclusiva", destacou Marcelo Aro, diretor de ações institucionais da CBF.

VOCÊ SABIA?

• A LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) foi reconhecida como meio legal de comunicação e expressão, por meio da Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002. • Censo realizado pelo IBGE em 2010 aponta que 9,7 milhões de pessoas (cerca de 5% da população) têm deficiência auditiva no país.

• Dados do Inep mostram que apenas 3% dos professores que lecionam aulas de Libras na educação básica (1.542) têm graduação na modalidade, além da formação em pedagogia ou licenciaturas.

• Apenas sete das 59 universidades federais brasileiras oferecem cursos de graduação em Libras (Língua Brasileira de Sinais), segundo dados do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) levantados a partir do Censo do Ensino Superior 2013 (últimos disponíveis). SETEMBRO AZUL Mês dos surdos, responsabilidade de todo