Após apresentar o atacante Hulk e de anunciar oficialmente a contratação do lateral-esquerdo Dodô, esta antecipada pelo Hoje em Dia nesta sexta-feira (5), o Atlético prepara para bater o martelo com mais um jogaodor. Este, ídolo do River Plate, da Argentina, e considerado um dos melhores meias da América do Sul.

Investindo cerca de 6 milhões de doláres (R$ 32 milhões, livres de impostos), mais cerca de dois milhões (de tributos), o clube mineiro deve oficializar em breve a contratação do camisa 10 Nacho Fernández. A informação, trazida pelo jornalista Sebastián Srur, da Rádio Continental, foi confirmada pela reportagem.

Cabe lembrar que, no início da semana, o jornalista Jorge Nicola, já trazia o acerto entre as partes e o detalhamento dos valores. Para o desfecho feliz das tratativas, faltam apenas garantias bancárias, já que o River, mesmo tentando receber mais cerca de 500 mil dólares (informação adicional do jornalista Marco Geves), sinalizou disposto a aceitar os valores apresentados pelo clube mineiro para ter o jogador de 31 anos.