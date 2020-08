O Tombense entrou para o seleto grupo dos clubes que já decidiram o Campeonato Mineiro e faz contra o Atlético a décima final da competição entre interior e capital. As partidas, por causa das participações dos clubes no Brasileiro, serão em 26 e 30 de agosto, com horários e locais ainda indefinidos.

O certo é que o primeiro jogo terá mando atleticano. O segundo, do time de Tombos.

A última final entre capital e interior foi em 2015, quando o Atlético levou a melhor sobre a Caldense

O Tombense se garantiu na decisão fazendo 2 a 0 na Caldense, na tarde de ontem, no Independência, depois de já ter vencido a ida, no último domingo, por 1 a 0.

Também no Horto, o Atlético, que tinha feito 2 a 1 no América, no domingo, no Mineirão, garantiu sua sexta final contra clubes do interior superando o rival por 3 a 0.

Nas cinco finais que já disputou contra clubes do interior, o Galo tem grande vantagem. Foi campeão cinco vezes (1941, 1953, 2010 e 2015) e perdeu apenas uma (1951).

Dos times do interior, apenas Villa Nova (1951) e Ipatinga (2005) já venceram decisões contra equipes da capital.

Siderúrgica (1941), Democrata-SL (1957) e Caldense (2015) perderam a única final disputada.