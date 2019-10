O complemento da 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro movimenta o futebol mineiro não só pelo fato de o Atlético receber o Vasco às 19h15 desta quarta-feira (2), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, mas também porque o Cruzeiro estará ligado nas duas partidas que serão disputadas, pois além do confronto de Belo Horizonte, a lanterna Chapecoense encara o Corinthians, também às 19h15, na Arena Condá, em Chapecó.

No caso do Atlético, estará em jogo, em primeiro lugar, a reaproximação do G-6, que ele integrou até a 16ª rodada, mas que deixou no momento de crise que viveu sofrendo seis derrotas consecutivas no Brasileirão, despencando para a décima colocação.

A vitória por 2 a 1, de virada, sobre o Ceará, no último domingo (29), também no Horto, serviu como a reabilitação da equipe comandada por Rodrigo Santana, que tem como único objetivo nesta reta final de temporada 2019 brigar por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem.

Eliminado da Sul-Americana, o Galo só disputa o Brasileirão e para seguir sonhando com o G-6 precisa vencer o Vasco nesta quarta-feira. Até porque, após o compromisso contra a equipe de São Januário, uma dura sequência o aguarda.

Aí entra o segundo motivo para os três pontos no Independência serem fundamentais. Em apenas sete dias, o Atlético vai encarar, a partir do próximo domingo (6), os três melhores times do futebol brasileiro na atualidade.

Primeiro encara o Palmeiras, às 16h, no Allianz Parque, em São Paulo. No dia 10 de outubro, quinta-feira da próxima semana, vai ao Maracanã enfrentar o líder Flamengo, às 20h. A trinca será fechada no dia 13, quando recebe o Grêmio, às 19h, no Independência.

A tranquilidade para encarar essa sequência tão complicada, o Atlético só terá marcando os três pontos diante do Vasco nesta quarta-feira, no Horto.

Cruzeiro

Sem jogar e em crise, pois ocupa a zona de rebaixamento do Brasileirão, o Cruzeiro estará na torcida na noite desta quarta-feira. E ela será maior para o rival Atlético, pois uma vitória do time de Rodrigo Santana mantém o Vasco na mira cruzeirense nessa ingrata batalha contra o descenso.

Para a Raposa, seria importante também o Corinthians não perder para a lanterna Chapecoensena Arena Condá. Se o time catarinense marcar os três pontos, ele chega a 18, deixa a última colocado a cola no Cruzeiro, que tem 19.