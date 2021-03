Artiheiro do Atlético na conquista do Campeonato Brasileiro Sub-20, o atacante Guilherme Santos foi emprestado pelo clube ao Coimbra, para a disputa do Estadual. No ano passado, ele ajudou a equipe de Contagem a escapar do rebaixamento e virou peça importante da equipe.

Reemprestado pelo Alvinegro, Guilherme está, inclusive, relacionado para o duelo da próxima rodada, contra o Tombense.

Ficha técnica:

Guilherme Santos da Silva

Atacante

Nascimento: 13/05/2001

Naturalidade: Serra (ES)

Altura: 1,78 m

Peso: 75 kg

Jogos pelo Coimbra: 2

Gol: 1

