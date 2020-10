Finalmente o Atlético conseguiu um destino para o volante Zé Welison, último da lista de 'preteridos' por Jorge Sampaoli desde que o comandante argentino chegou ao clube, em março. O jogador de 25 anos defenderá o Botafogo.

De acordo com informação publicada pelo GE nesta quarta-feira (21), Welison fará exames ainda nesta tarde no clube da Estrela Solitária e, aprovado, assinará até o fim do Campenato Carioca de 2021.

Pelo Galo, o volante fez 66 partidas, mas acabou perdendo espaço, principalmente, após falhas em alguns duelos; o último, contra a Caldense, no Mineiro. Em acordo com a diretoria botafoguese, a atleticana pagará parte dos vencimentos do atleta.