Buscando um zagueiro, e com o paraguaio Junior Alonso na mira, o Atlético encaminhou, nas últimas horas, o empréstimo de Bueno, zagueiro do Kashima Antlers, do Japão. O jogador de 24 anos chega à Cidade do Galo por indicação de Jorge Sampaoli.

O comandante argentino, que já havia tentado a contratação do zagueiro em 2019, quando este ainda defendia as cores do Santos, colocou o defensor na lista com 25 nomes entregue à diretoria, e será atendido, conforme trouxe o globoesporte.com nesta quinta-feira (11).

Segundo o Portal UOL e confirmado pelo Hoje em Dia, o Galo já tem o sinal verde dos japoneses para firmar o acordo com o defensor brasileiro, restando apenas detalhes burocráticos para anunciá-lo como novo reforço. Ele assinará com o clube por um ano ou um ano e meio.

Wellington Daniel Bueno nasceu em São Paulo (capital) e construiu a carreira inteira em solo japonês.