O atacante Luan está próximo de deixar o Atlético. O presidente do Galo, Sérgio Sette Câmara, revelou na noite desta quarta-feira (11) que o "Menino Maluquinho" recebeu uma proposta do V-Varen Nagasaki, que disputa a segunda divisão do Japão, e que a negociação está próxima se concretizar.

“Isso tá praticamente certo (saída do Luan). Vai entrar dinheiro. O Atlético tem um percentual de cerca de 30% do Luan, mas numa negociação dessa o torcedor pode ficar tranquilo, porque nessa parte eu me garanto bastante e tenho feito boas negociações. Ele vai para um contrato de quatro anos. Um jogador de 29 anos, fez tantas coisas pelo clube. Eu não poderia negar isso a ele. Ele merece isso aí”, afirmou o dirigente em entrevista à Rádio Itatiaia.

O mandatário alvinegro também revelou que o atacante esteve próximo de deixar o Galo no início deste ano rumo ao Corinthians, em uma negociação que envolveria uma compensação financeira mais a chegada do atacante Clayson, mas que ele mesmo pediu para que Luan permanecesse no Atlético.

Contratado no início de 2013, Luan disputou 305 jogos pelo Alvinegro, marcou 49 gols, conquistando três títulos do Campeonato Mineiro (2013, 2015 e 2017), a Copa Libertadores de 2013, a Recopa Sul-Americana de 2014 e a Copa do Brasil, também em 2014.

Em 2019, Luan participou de 56 partidas e fez seis gols.