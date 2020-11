O Atlético vive uma mini-maratona neste momento na Série A do Campeonato Brasileiro e se sair bem nela será um passo importante para o time de Jorge Sampaoli, que é líder isolado da competição, aumentar consideravelmente suas chances de título.

A ponta foi retomada pelo Atlético na noite do último sábado, com a vitória por 2 a 1, de virada, sobre o Corinthians, na Neo Química Arena, a primeira do Galo no estádio corintiano, inaugurado em 2014, para receber jogos da Copa do Mundo.

Vitória sobre o Corinthians foi fundamental na busca do Atlético pelo aproveitamento que é a marca do título brasileiro

No Brasileirão por pontos corridos, uma maneira segura de conquistar o título é marcar dois pontos por jogo. Isso representa um aproveitamento de 66,7%.

O melhor vice-campeão da história da Série A por pontos corridos foi registrado no ano passado, quando o Santos, dirigido pelo argentino Jorge Sampaoli, alcançou 74 pontos, um aproveitamento de 64,9%.

Atualmente, o São Paulo é o único clube do Campeonato Brasileiro que conquistou 2/3 dos pontos. O tricolor do Morumbi tem 36 em 18 partidas, e apesar do melhor aproveitamento da competição (66,7%), ocupa a terceira colocação, mas tem três jogos a menos que o segundo, Internacional, e o quarto, Flamengo, e dois em relação ao líder Atlético.

Este jogo a menos que o Galo tem será pago nesta quarta-feira (18), diante do Athletico-PR, às 19h, no Mineirão, confronto adiado da 6ª rodada por causa da decisão do Campeonato Mineiro.

Se vencer o Furacão, o time de Sampaoli se isola ainda mais na liderança, chegando aos 41 pontos em 21 jogos. No próximo domingo (22), diante do Ceará, às 16h, no Castelão, em Fortaleza, pela 22ª rodada, ganhando, o Atlético chega a 44 pontos em 22 partidas, o que representa exatamente 66,7% de aproveitamento.

A sequência de jogos seguirá, pois o Galo abrirá a 23ª rodada recebendo o Botafogo, dia 25 de novembro, quarta-feira da outra semana, no Mineirão. Bater o alvinegro carioca já significará acumular uma gordurinha, pois seriam 47 pontos em 23 confrontos.

Projeção

O aproveitamento atual do Atlético, que é de 63,3%, projetado para o final das 38 rodadas da Série A, dá 72 pontos. Segundo o site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), são de 97,3% as chances de ser campeão quem alcançar esta marca.

Claro que esses números sofrem alterações, mesmo que pequenas, a cada rodada, de acordo com os adversários dos concorrentes ao título, mas terminar bem a mini-maratona que enfrenta nos próximos dez dias será um passo importante para o Atlético ficar próximo da sonhada taça do Campeonato Brasileiro.