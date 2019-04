No dia em que o goleiro Victor completa 400 jogos com a camisa do Atlético, o clube entra em campo, neste domingo (7), para encarar o Boa Esporte, às 16h, no Mineirão, na partida de volta das semifinais do Módulo I do Campeonato Mineiro, buscando a 13ª decisão seguida da competição, pois o Galo briga pelo título estadual, de forma consecutiva, desde a edição de 2007.

E Victor pode mesmo ser considerado um personagem do jogo. Isso porque um novo 0 a 0, placar da partida de ida entre os dois clubes em 30 de março, no Melão, em Varginha, é suficiente para que o Atlético encare o Cruzeiro na decisão, pois o time de Levir Culpi, dono da melhor campanha na etapa classificatória, joga semifinais e final por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols.

Apesar da partida decisiva pela Copa Libertadores na próxima quarta-feira, quando encara o Cerro Porteño, do Paraguai, às 19h15 (de Brasília), no Estádio La Olla Azulgrana, em Assunção, pelo Grupo E, obrigado a vencer para seguir com chances de avançar às oitavas de final, o técnico Levir Culpi fez a opção por mandar a força máxima a campo neste domingo contra o Boa Esporte.

Duas mudanças podem acontecer em relação ao time que venceu o Zamora, da Venezuela, por 3 a 2, de virada, na última quarta-feira (3), também no Gigante da Pampulha, após o Galo perder o primeiro tempo por 2 a 0. Uma é certa, a volta do volante Adilson, recuperado de contusão, na vaga de Zé Welison, suspenso pela expulsão em Varginha.

Outra alteração pode ser a entrada de Leonardo Silva na zaga, ao lado de Igor Rabello, pois ele terá de jogar no Paraguai, pois Réver está suspenso na Copa Libertadores pelo terceiro cartão amarelo recebido diante do Zamora.

Nas demais posições, o Atlético deve ser o mesmo que venceu os venezuelanos. E isso inclui a manutenção do lateral-direito Guga, que teve atuação defensiva muito ruim na última quarta-feira, assim como o zagueiro Igor Rabello.

História

O Boa Esporte luta para ser apenas o quarto clube do interior a decidir o Módulo I do Campeonato Mineiro na chamada Era Mineirão, iniciada em 1965 com a inauguração do estádio. Antes dele, alcançaram a façanha apenas o Villa Nova (1997), Ipatinga (2005, 2006 e 2010) e Caldense (2015).

Nessas cinco finais, apenas uma foi vencida pelo interior, a de 2005, quando o Ipatinga bateu o Cruzeiro.

Se alcançar a 13ª decisão seguida de Campeonato Mineiro, o Atlético enfrentará o Cruzeiro pela nona vez nesta sequência. E tentará melhorar seu retrospecto, pois foi campeão em três oportunidades (2007, 2013 e 2017) e perdeu a taça em cinco (2008, 2009, 2011, 2014 e 2018).

A ficha do jogo

ATLÉTICO

Victor; Guga, Réver (Leonardo Silva), Igor Rabello e Fábio Santos; Adilson e Eilias; Luan, Cazares e Maicon Bolt; Ricardo Oliveira.

Técnico: Levir Culpi

BOA ESPORTE

Renan Rocha; Chiquinho Alagoano, Fernando Fonseca, Ferreira e Tsunami; César Sampaio, Gabriel Vieira (Edenilso) e Claudeci; Jayme, Kaio Cristian e Gustavo Henrique.

Técnico: Cesinha

DATA: 7 de abril de 2019

MOTIVO: Jogo de volta pelas semifinais do Módulo I do Campeonato MineiroHORÁRIO: 16h

HORÁRIO: 16h

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

ARBITRAGEM: Anderson Daronco (RS), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Felipe Alan Costa (MG)

TRANSMISSÃO: Globo e Premiere