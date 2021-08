Com uma equipe alternativa, mas ainda não confirmada, o Atlético encara o Juventude neste domingo (8), às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último duelo antes de uma trinca de “decisões” que o time alvinegro terá pela frente.

Depois de enfrentar a equipe de Caxias, o Galo vai pegar o River Plate em dois confrontos válidos pelas quartas de final da Libertadores, nos dias 11 e 18, no Monumental de Nuñes e no Mineirão, respectivamente, e, no meio dos embates com os argentinos, medirá forças com o Palmeiras, no dia 14, também no Gigante, valendo a liderança do Brasileirão.

Para o jogo contra o Juventude, o Atlético vai poupar atletas, já que a prioridade serão as partidas que virão.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE

Marcelo Carné; Paulo Henrique, Didi, Cléberson e Alysson; Dawhan, Ricardinho, Matheus Jesus e Wescley; Paulinho Boia e Roberson

Técnico: Marquinhos Santos

ATLÉTICO

Everson; Guga, Igor Rabello (Nathan Silva), Réver e Dodô; Jair, Alan Franco, Dylan Borrero, Nathan e Hyoran; Hulk

Técnico: Cuca

DATA: 8 de agosto de 2021 (domingo)

HORÁRIO: 16h

LOCAL: Alfredo Jaconi

CIDADE: Caixas do Sul (RS)

MOTIVO: 15ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Andre Luiz de Freitas Castro, auxiliado por Cristhian Passos Sorence e Leone Carvalho Rocha, todos de Goiás

VAR: Wagner Reway (PB/Fifa)

TRANSMISSÃO: Globo e Premiere