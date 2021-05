O Atlético recebe o La Guaira, da Venezuela, nesta terça-feira, às 21h30, no Mineirão, pela última rodada do Grupo H, buscando seu último objetivo nesta fase de grupos: a melhor campanha geral.

Para isso, basta o time do técnico Cuca vencer os venezuelanos, que ocupam a lanterna da chave, com três pontos, frutos de três empates no turno.

Zaracho pode voltar a ser titular do time do Atlético na partida desta terça-feira, contra o La Guaira, no Mineirão Zaracho pode voltar a ser titular do time do Atlético na partida desta terça-feira, contra o La Guaira, no Mineirão

Na quarta rodada, com os 3 a 1 sobre o América de Cáli, em Barranquilla, em 13 de maio, o Galo garantiu a classificação antecipada às oitavas de final.

Menos de uma semana depois, em 19 de maio, o 1 a 0 sobre o Cerro Porteño, do Paraguai, em Assunção, assegurou o primeiro lugar da chave.

A melhor campanha da fase de grupos garante ao clube o direito de fazer a partida de volta, como mandante, nas oitavas, quartas e semifinais. A decisão, em 20 de novembro, será em jogo único, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Manutenção

Sem problemas de contusão ou suspensão, o técnico Cuca tem a chance nesta terça-feira de escalar o mesmo time que conquistou o Campeonato Mineiro no último sábado com o empate sem gols com o América, também no Gigante da Pampulha.

Diante do La Guaira, ele conta é com reforços, pois os volantes Allan, que estava suspenso na final do Estadual, e Alan Franco, fora até do banco por causa do limite de cinco estrangeiros, podem ser usados pelo treinador atleticano.

Apesar de ter todo o grupo à disposição, Cuca pode promover mudanças por causa da maratona de jogos. Jair, que vem de uma série de lesões musculares, pode dar lugar a Allan. Ainda no meio, Tchê Tchê, que vem de uma maratona, pode ser substituído por Zaracho, com o argentino podendo ainda entrar na vaga de Nacho Fernández, que não é um jogador que suporta bem uma sequência de jogos.

Também por causa de desgaste, o atacante Keno pode ser poupado. Se isso acontecer, Marrony aparece como o provável substituto, pois ele vem tendo oportunidades com Cuca nas últimas partidas e correspondido. Savarino e Hulk devem seguir no setor ofensivo atleticano diante do La Guaira.

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO

Everson; Guga (Mariano), Igor Rabello, Junior Alonso e Guilherme Arana (Dodô); Jair (Allan), Tchê Tchê (Zaracho) e Nacho Fernández (Hyoran); Savarino, Hulk e Keno (Marrony). Técnico: Cuca

LA GUAIRA

Carlos Olses (Mario Santilli); Kendrys Silva, Adrián Martínez, Francisco La Mantia, Henry Pernía e Yohan Cumana; Arles Flores, Francisco Pol, Carlos Cermeño e Louis Ángelo Peña; Charlis Ortíz. Técnico: Daniel Farías

DATA: 25 de maio de 2021

HORÁRIO: 21H30

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: Grupo H da Copa Libertadores

ARBITRAGEM: Nicolas Lamolina, auxiliado por Mariana de Almeida e Daiana Milone, todos da Argentina

TRANSMISSÃO: SBT e Fox Sports