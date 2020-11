O Palmeiras e Atlético desta segunda-feira (2), às 17h, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, ganhou um grande ingrediente, pois o Galo pode reassumir a liderança da competição em caso de vitória. Os donos da casa precisam dos três pontos para não se distanciarem do G-4, grupo que garante vaga direta à fase de grupos da Copa Libertadores do ano que vem.

O meia argentino Zaracho deve ser titular pela primeira vez nesta segunda-feira, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 19ª rodada do Brasileirão

A busca da ponta significa para os alvinegros o encerramento da maior sequência sem vitória do time de Jorge Sampaoli neste Brasileirão. Nos últimos três jogos, o Atlético empatou com Fluminense (1 a 1) e Sport (0 a 0), no Mineirão, e perdeu (3 a 1), de virada, para o Bahia, no Estádio do Pituaçu, em Salvador.

Reforços

O Palmeiras terá o reforço dos garotos Danilo (volante) e Gabriel Veron (atacante), que estavam treinando com a Seleção Brasileira sub-20, sendo que apenas o último será titular nesta segunda-feira, entrando na vaga de Rony em relação ao time que venceu o Bragantino por 3 a 1, em Bragança Paulista, na última quinta-feira (29), no jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O confronto de volta será na próxima quinta-feira (5), no Allianz Parque, mas o técnico interino Andrey Lopes vai escalar força máxima no confronto desta segunda-feira, numa tentativa de reaproximação do G-4.

O novo treinador palmeirenses será o português Abel Ferreira, anunciado na última sexta-feira (30). Ele dirigia o PAOK, da Grécia, e ainda não teve data de chegada ao Brasil confirmada pelo Verdão.

Mudança

No Atlético, o atacante Keno é ausência por causa do terceiro cartão amarelo. Sua vaga pode ficar com Marrony ou até mesmo com o meia-atacante argentino Zaracho, que jogaria aberto pela direita, com Savarino jogando na esquerda.

Outra possibilidade para Zaracho é entrar na vaga de Nathan, que caiu de produção nas últimas partidas. O argentino estreou no empate sem gols com o Sport, em 24 de outubro, no Mineirão, e agora tem uma semana a mais de treinamentos.

Depois do Palmeiras, o Galo terá um confronto direto pela ponta, pois no dia 8 recebe o Flamengo, às 18h15, no Mineirão, pela 20ª rodada, a primeira do returno.

A FICHA DO JOGO

PALMEIRAS

Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gabriel Veron, Luiz Adriano e Wesley. Técnico: Andrey Lopes

ATLÉTICO

Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Alan Franco e Nathan (Zaracho); Savarino, Eduardo Sasha e Marrony. Técnico: Jorge Sampaoli

DATA: 2 de novembro de 2020

HORÁRIO: 17h

ESTÁDIO: Allianz Parque

CIDADE: São Paulo

MOTIVO: 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Bráulio da Silva Machado, auxiliado por Kléber Lúcio Gil e Éder Alexandre, todos de Santa Catarina

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

TRANSMISSÃO: Premiere