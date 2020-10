O Atlético terá pela frente, nas duas próximas rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro, aqueles que eram apontados, antes de a bola começar a rolar pela competição, os principais favoritos ao título, pela qualidade dos seus grupos de jogadores. E para se sair bem, o Galo de Sampaoli precisará de uma nova história diante do Palmeiras, na próxima segunda-feira (2), no Allianz Parque, em São Paulo, e contra o Flamengo, em 8 de novembro, no Mineirão.

O duelo entre palmeirenses e atleticanos colocará frente a frente dois clubes com trajetórias bem diferentes neste Brasileirão. E se o confronto tiver um vencedor, ele estará reagindo naquilo que vem atrapalhando a sua caminhada na busca pela liderança.

Nas duas próximas rodadas, o Atlético, de Sampaoli, tenta voltar a vencer fora e dentro de casa, encarando adversários difíceis, como Palmeiras, em São Paulo, e Flamengo, no Mineirão, respectivamente

O Atlético, que será visitante, tem uma campanha abaixo das suas possibilidades fora de casa. Foram 9 pontos conquistados em 24 disputados e derrotas que beiram o inexplicável, principalmente contra Botafogo, Fortaleza e Bahia.

O aproveitamento de 37,5% é menos da metade dos 85,2% que o time de Jorge Sampaoli tem quando atua no Mineirão, sua casa neste Campeonato Brasileiro.

Já o Palmeiras, ganhou apenas 10 dos 24 pontos que disputou como mandante nesta Série A. E este é o ponto que afasta a equipe, que segue sem treinador, d0 G-4 neste momento.

Para buscar a aproximação do grupo que garante vaga direta à fase de grupos da Copa Libertadores de 2021, o Verdão terá de voltar a vencer no Allianz Parque, onde vem de duas derrotas seguidas, para São Paulo (2 a 0), na 15ª rodada, e Coritiba (3 a 1), na 16ª rodada, resultados que decretaram a queda do técnico Vanderlei Luxemburgo.

Vitória

Depois de tentar, diante do Palmeiras, no Allianz Parque, melhorar seu desempenho como visitante, o Atlético iniciará o returno com o desafio de encerrar o jejum dentro de casa.

O time de Sampaoli venceu as sete primeiras partidas no Mineirão, pelo Brasileirão, mas nas duas últimas empatou com Fluminense (1 a 1) e Sport (0 a 0).

E o jogo contra o Flamengo vale demais, pois o time carioca é adversário direto na briga pelo título brasileiro, sendo neste momento vice-líder, com três pontos e um jogo a mais que o Galo.

Apesar dos tropeços diante de Fluminense Sport, o Atlético segue como o melhor mandante da Série A, mas dependendo do resultado diante do rubro-negro carioca, pode perder essa condição para o Internacional, que tem dois pontos a menos, com o mesmo número de partidas, e inicia o returno recebendo no Beira-Rio o vice-lanterna Coritiba.