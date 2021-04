O Atlético encerrou neste sábado (10) a preparação para o clássico de domingo (11) contra o Cruzeiro, pela nona rodada do Campeonato Mineiro. Considerado o favorito, por ter um elenco milionário e mais qualificado que o da Raposa, o Galo possui várias incógnitas para montar o time titular, visando a este duelo.

Poupado no triunfo por 1 a 0 sobre o Pouso Alegre, apesar de ter integrado o banco de reservas, o zagueiro Igor Rabello disputa uma vaga com Réver na defesa.

No ataque, Savarino ou Hulk ficaria com uma vaga na ponta direita, enquanto Vargas e Sasha brigam por um lugar como centroavante.

No meio-campo, Tchê Tchê, já com o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID), deve integrar no banco de reservas. Nacho Fernández e Guga, preservados no embate passado, retornam à equipe.

Independentemente da escalação titular, o volante Allan ressalta que o Atlético vai entrar em campo 100% empenhado em conquistar o triunfo. “A gente vai se dedicar muito. Temos que sair com a vitória, que é o que nos interessa”, resumiu.

O Galo entra em campo com Everson; Guga, Igor Rabello (Réver), Alonso e Arana; Allan, Zaracho e Nacho Fernández; Savarino (Hulk), Keno e Vargas (Sasha).