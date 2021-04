Com o primeiro lugar da fase classificatória do Campeonato Mineiro garantido desde a última rodada, o Atlético será “visitante” contra o Athletic, neste sábado, às 19h, no Estádio Independência, em partida que tem importância apenas para o time de São João del-Rei, que briga para se manter entre os oito primeiros colocados do Módulo I para disputar o Troféu Inconfidência.

Com uma partida decisiva contra o América de Cáli, da Colômbia, na próxima terça-feira, pela segunda rodada do Grupo H da Libertadores, o técnico Cuca manda a campo no Horto um time reserva. E a formação atleticana dirá muito sobre a equipe que vai encarar os colombianos.

O goleiro Rafael volta a ser titular do Atlético na partida deste sábado, contra o Athletic, pela última rodada da fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro

A maior expectativa está relacionada ao aproveitamento do meia argentino Zaracho, destaque no decepcionante empate por 1 a 1 com o La Guaira, da Venezuela, na última quarta-feira, em Caracas. Foi dele o gol do Galo, que perdeu o primeiro tempo por 1 a 0.

Outra expectativa é pela utilização do volante equatoriano Alan Franco, que teve poucas chances com Cuca até agora.

Nathan e Hyoran, que perderam espaço com a chegada de Nacho Fernández, devem completar o meio alvinegro.

Hulk, que briga com Savarino pela titularidade no lado direito do ataque, também terá seu possível aproveitamento desde o início diante do América de Cáli definida dependendo da sua participação diante do Athletic.

Uma expectativa é sobre a ida de Diego Tardelli para o banco de reservas. O atacante começou o Campeonato Mineiro como titular e destaque do time alternativo do Galo, comandado por Lucas Gonçalves, mas sofreu uma lesão muscular e não joga desde 7 de março, quando o Atlético fez 4 a 0 no Uberlândia, no Mineirão, com um dos gols marcados por ele.

A FICHA DO JOGO

ATHLETIC

Lee, Fumaça, Danilo, Sidimar e Nathan; Silvano, Christian e Wallace Lalado; Ingro, Cassiano e Mococa. Técnico: Gustavo Brancão

ATLÉTICO

Rafael, Mariano, Igor Rabello, Gabriel e Dodô; Alan Franco, Nathan e Hyoran; Hulk, Marrony e Eduardo Sasha. Técnico: Cuca

DATA: 24 de abril de 2021

HORÁRIO: 19h

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

ARBITRAGEM: Ricardo Marques Ribeiro, auxiliado por Celso Luiz da Silva e Vivaldi Pedro Baeta

TRANSMISSÃO: Premiere