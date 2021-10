Chapecoense, nesta quarta-feira (6), às 19h, na Arena Condá; Ceará, no sábado (9), às 16h30, no Mineirão; Santos, no dia 13, às 19h, também no Gigante da Pampulha. Esta é a próxima trinca de jogos do Atlético no Campeonato Brasileiro. Líder da competição, com 49 pontos, o Galo tenta obter, nesta série, resultados totalmente diferentes daqueles que aconteceram no primeiro turno diante dos mesmos adversários.

Da quinta à sétima rodadas, o Alvinegro somou apenas um dos nove pontos em disputa, no pior momento da equipe mineira no torneio por pontos corridos.

Na ocasião, a série negativa começou com um empate em 1 a 1 com a Chape em pleno Mineirão, partida que freou o Atlético, que vinha de três vitórias, para cima de Sport, São Paulo e Internacional. Antes daquele compromisso, o Alviverde ocupava o 17º lugar e com o ponto conquistado no Gigante da Pampulha subiu uma posição. Hoje, o time catarinense é o lanterna.

Depois, o Galo perdeu para o Ceará, no Castelão, por 2 a 1, e para o Santos, na Vila Belmiro, por 2 a 0. O resultado perante o Peixe representou o revés de placar mais elástico que os comandados de Cuca sofreram na competição.

No primeiro turno, Atlético e Chapecoense empataram no Mineirão

‘Novo Galo’

Aquela derrota para o Santos foi também a última da equipe mineira no Brasileiro, precedendo uma sequência de 15 confrontos de invencibilidade: 12 triunfos (sobre Atlético-GO, Cuiabá, Flamengo, América, Corinthians, Bahia, Athletico-PR, Juventude, Palmeiras, Fortaleza, Sport e Internacional) e três empates (com Fluminense, Bragantino e São Paulo).

Há oito jogos na liderança da Série A, o Galo tenta aproveitar o ótimo momento para se “vingar” dos três próximos adversários e, quem sabe, ampliar a vantagem que tem sobre os principais concorrentes ao título.