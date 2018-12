Na noite de terça-feira, a Conmebol divulgou o calendário de todas as partidas da Copa Libertadores. O Galo irá enfrentar o Danubio em jogos de ida e volta na Segunda Fase em duas terças-feiras. O primeiro jogo é no dia 5 de fevereiro, às 19h15, em Montevidéu. Uma semana depois, mesmo horário, mas em Belo Horizonte.

O vencedor deste duelo irá encarar o vencedor do duelo Barcelona-EQU x E3, no qual o adversário indefinido sairá do confronto entre Defensor-URU e Bolívia 4, muito provavelmente The Strongest-BOL. Esse próximo duelo no qual o Atlético estará ainda não tem data acertada, mas sabe-se que a Conmebol reservou 19, 20 e 21/2 pra ida; e 26, 27 e 28/2 pra volta

O Atlético irá começar os trabalhos de 2019 em 3 de janeiro, na reapresentação da temporada do elenco profissional. Oito dias antes, o próprio Danubio reinicia os treinamentos após férias, diante do comando novo do técnico Marcelo Méndez, recém contratado. A diferença da calendário dos dois adversários da Libertadores dá o tom desta diferença de reapresentação.

O calendário do futebol brasileiro se encerrou em 4 de dezembro. No Uruguai, o Danubio fez o último jogo no dia 4 de novembro, no empate em 1 a 1 contra o Nacional. Enquanto o Galo entrou em cmapo 64 vezes no ano, o Danubio fez apenas 39 partidas.

Clique aqui para ver o calendário da Copa Libertadores 2019.