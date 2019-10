Além do goleiro Cleiton e do lateral-direito Guga, convocados pela Seleção Brasileira Sub-23, e do meia Otero, chamado pelo combinado venezuelano, o Atlético não terá o meia-atacante Luan, suspenso, para o jogo desta quinta-feira (10), contra o Flamengo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Somados tais problemas ao fato de que Chará e Jair ainda estarem no departamento médico, Rodrigo Santana terá muito trabalho para montar a equipe alvinegra.

“Todo treinador tem que estar preparado para esses desafios. Perdemos o Luan, que vinha jogando bem. Vamos ver quem pode entrar no lugar dele”, declarou.

'Alívio'

Diante de tantos obstáculos, Santana comemora o retorno de Réver, recuperado de um problema de ordem física.

“Conversando com o próprio Réver, demos uma segurada no jogo contra o Vasco, imaginando que ele (Réver) viria para cá (São Paulo, enfrentar o Palmeiras). Só que ele não melhorou. Tivemos um pouco mais de calma. Ele ficou em tratamento e está pronto para quinta-feira”, afirmou o comandante.