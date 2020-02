Uma noite para se esquecer. O Atlético foi goleado por 3 a 0 pelo Unión, da Argentina, nesta quinta-feira (6), no estádio 15 de Abril, em Santa Fé e se complicou na Copa Sul-Americana.

Com várias falhas defensivas, um meio-campo sem nenhuma criatividade e um ataque inoperante, o Galo não foi páreo para o time argentino, que marcou com Walter Bou e Cabrera no primeiro tempo, e Carabajal, no início da segunda etapa, encaminhando a classificação para a segunda fase do torneio.

Allan, aos 45 minutos do segundo tempo, ainda desperdiçou um pênalti, perdendo a chance de diminuir o prejuízo do Atlético. A noite de terror do camisa 29 não parou por aí: foi expulso três minutos depois após parar um ataque dos argentinos e receber um cartão amarelo.

Mais do que o placar, o péssimo desempenho e a falta do poder de reação da equipe comandada pelo técnico Dudamel chamaram atenção. O comandante alvinegro, por sua vez, não conseguiu alterar o panorama da partida com as alterações.

O jogo de volta será disputado no dia 20 de fevereiro, às 21h30, no Independência. Para avançar na competição, o Atlético terá que vencer por quatro gols de diferença. Um novo 3 a 0 leva a decisão para a disputa de pênaltis. Lembrando que na Sul-Americana o gol marcado fora de casa é critério de desempate.

Antes de voltar a pensar na competição internacional, o Galo enfrenta o URT, no domingo, às 18h, no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro.

O jogo

Logo aos 3 minutos, Walter Bou recebeu dentro da área e, como um pivô de futsal, girou em cima de Gabriel e bateu no canto esquerdo de Michael.

Mesmo errando muitos passes e mal postado em campo, o Atlético chegou perto do gol aos 25 minutos. Di Santos recebeu dentro da área, mas preferiu finalizar sem ângulo, em vez de servir Hyoran, que aparecia sozinho, de frente para o gol.

Depois de ver Michael evitar por duas vezes o segundo gol do Unión, o Galo teve sua segunda chance aos 40 minutos, mas Jair parou em boa defesa de Moyado.

O segundo tento do Unión veio de nova falha da defesa atleticana. Walter Bou recebeu na intermediária e, sozinho, lançou para Cabrera que invadiu a área e finalizou com força, no canto alto esquerdo de Michael para ampliar.

Segundo tempo

Logo aos 6 minutos, veio o terceiro do Unión, novamente em falha da defesa do Atlético. Carabajal recebeu lançamento dentro da área, tomou a frente de Réver e bateu na saída de Michael para marcar mais um para o time argentino.

A desvantagem por 3 a 0 abalou o alvinegro de tal forma que o Unión passou a dominar amplamente a partida, inclusive, desperdiçando várias oportunidades de ampliar o placar.

Allan, aos 45 minutos do segundo tempo, poderia diminuir o vexame, no entanto, parou em Moyado, que defendeu uma cobrança de pênalti sofrido por Guilherme Arana, estreante da noite.

Ficha do jogo

UNIÓN 3 X 0 ATLÉTICO

Motivo: jogo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana

Local: 15 de Abril, em Santa Fé, na Argentina

Arbitragem: Jesús Valenzuela, auxiliado por Carlos López e Jorge Urrego, todos venezuelanos

Cartões amarelos: Javier Méndez, Blasi (Unión)

Cartão vermelho: Allan (Atlético)

Gols: Walter Bou, aos 3 minutos, e Cabrera, aos 43 minutos, do primeiro tempo e Carabajal, aos 6 minutos, do segundo tempo para o Unión

UNIÓN

Moyano; Blasi, Calderón, Bottinelli e Corvalán; Javier Méndez, Elías, Cabrera (Bonifacio) e Carabajal (Milo); Franco Troyansky e Walter Bou (Mazzola)

Técnico: Leonardo Madelón

ATLÉTICO

Michael; Mailton, Réver, Gabriel e Fábio Santos (Arana); Zé Welison, Jair (Edinho) e Allan; Marquinhos, Hyoran (Dylan Borrero) e Di Santo

Técnico: Rafael Dudamel