O Atlético já está escalado para enfrentar o Grêmio, às 19h, em Porto Alegre, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Entre as novidades estão o retorno do lateral-esquerdo Fábio Santos e a entrada de Jair, que substitui Elias, fora do jogo devido ao cartão vermelho recebido na partida contra o Flamengo.

A volta de Fábio Santos, após dois jogos, não tirou Patric do time titular. Ele retorna à posição de origem, na direita, no lugar de Guga, machucado.

Leonardo Silva continua no lugar de Réver, que fraturou o nariz, também no jogo contra o Flamengo. Léo já havia feito dupla de zaga com Igor Rabelo diante do La Calera, na última terça-feira, na estreia do alvinegro na Copa Sul-Americana.

Também chama a atenção a formação de ataque: com quatro jogadores disputando posição, quem ficou de fora foi Geuvânio, com Luan e Chará jogando pelas pontas, além de Ricardo Oliveira centrazado. Na armação, o equatoriano Cazares.

Veja a escalação: Victor, Patric, Léo Silva, Igor Rabello, Fábio Santos, Zé Welison, Jair, Cazares, Chará, Luan e Ricardo Oliveira.