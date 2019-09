Time do Atlético confirmado para a partida de logo mais, às 16h, no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, contra o Botafogo. E a novidade é a estreia do goleiro Wilson, contratado às pressas devido à convocação de Cleiton para a seleção olímpica e à contusão de Victor, Uílson e Michel.

Fora o dono da camisa 84, o Atlético terá sua força máxima para a penúltima partida do turno do Campeonato Brasileiro, com Patric, Réver, Igor Rabello, Fábio Santos, Jair, Elias, Cazeres, Vinicius, Chará e Ricardo Oliveira.

Após sofrer três derrotas seguidas (Athletico, Bahia e Corinthians), o time precisa vencer para voltar ao G-6 e não despencar mais na tabela.