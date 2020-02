O Atlético vai utilizar a equipe reserva para enfrentar o Tombense, às 16h deste domingo (2), no Independência, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. Uma das atrações será a estreia do meia colombiano Dylan Borrero com a camisa preta e branca.

Dudamel optou por poupar o time considerado titular, visando ao confronto de quinta-feira (6), com Unión Santa Fé, no estádio 15 de Abril, na Argentina, pela ida da primeira fase da Copa Sul-Americana.

O Galo está definido para o jogo deste domingo com Michael; Patric, Igor Rabello, Maidana e Hernández; Martínez, Adriano, Bruninho e Dylan; Marquinhos e Ricardo Oliveira.