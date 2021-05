O Atlético inicia a Série A do Campeonato Brasileiro neste domingo (30), recebendo o Fortaleza, às 11h, no Mineirão, buscando na edição 2021 não sofrer do trauma nordestino que o afetou em 2020, quando foi terceiro colocado, com apenas três pontos a menos que o campeão Flamengo.

O aproveitamento do time comandado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli foi de 59%. Nos oito jogos contra os quatro clubes do Nordeste (Bahia, Sport, Ceará e Fortaleza), 12 dos 24 pontos foram disputados, o que significa 50%.

No ano passado, o Atlético fez 2 a 0 sobre o Fortaleza, no Mineirão, mas na capital cearense, no turno, foi derrotado por 2 a 1, nos primeiros pontos perdidos para nordestinos na Série A do Brasileirão de 2020 No ano passado, o Atlético fez 2 a 0 sobre o Fortaleza, no Mineirão, mas na capital cearense, no turno, foi derrotado por 2 a 1, nos primeiros pontos perdidos para nordestinos na Série A do Brasileirão de 2020

Essas quatro equipes permaneceram na Primeira Divisão e o Galo, que está ainda mais forte que em 2020, precisa fazer valer principalmente o mando de campo para justificar seu favoritismo e brigar mais uma vez pela taça.

Todos os nordestinos tiraram pontos do Atlético na Série A 2020, e esse desempenho ruim começou exatamente diante do Fortaleza, na derrota de 2 a 1, no Castelão, em 7 de outubro, pela 14ª rodada.

O time de Cuca precisa ficar atento pois, no Mineirão, o Galo, então sob o comando de Sampaoli, venceu apenas duas vezes, derrotando Ceará e Fortaleza, ambos por 2 a 0. Empatou sem gols com o Sport e por 1 a 1 com o Bahia.

Esses quatro pontos perdidos como mandante significariam a taça. Fora de casa, o desempenho foi ainda pior. Dos 12 pontos disputados em terras nordestinas, o Atlético conquistou apenas quatro, frutos da vitória sobre o Sport (3 a 2) e empate com o Ceará (2 a 2).

Além do Fortaleza, o Bahia também venceu o Galo em seus domínios. Essa história recente evidencia a necessidade de atenção total dos comandados de Cuca diante do tricolor cearense, o primeiro adversário nordestino na Série A 2021.